In Haldensleben im Landkreis Börde hat in der Nacht und am Dienstagmorgen ein Schwerlasttransport einen wichtigen Kreisverkehr im Bereich der Bundesstraße 245 blockiert. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Morgen mitteilte, war deshalb die Alvensleber Straße zwischen Ortseingang und Kreisverkehr gesperrt.