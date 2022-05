In Haldensleben ist ein 19 Jahre alter Mann an einer Tankstelle niedergestochen worden. Wie die Polizei berichtet, war es vorher mit dem mutmaßlichen Täter zum Streit gekommen. Der 22-Jährige soll dabei am Mittwochabend auf das Opfer eingestochen haben. Der Geschädigte musste mit lebensgefährlichen Verletzungen notoperiert werden.