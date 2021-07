Riesenschlange Polizei warnt vor ausgebüxter Python in und um Haldensleben

In und um Haldensleben warnt die Polizei vor einer ausgebüxten Python. Wie die Beamten mitteilten, hatte der Besitzer der Würgeschlange das Fehlens des Tieres am Sonnabend bemerkt und die Polizei verständigt. Die Ermittler vermuten, dass sich die Schlange in oder um Haldensleben befindet. Das Tier sei etwa drei Meter lang und grünlich, hieß es.