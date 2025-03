Sechsstelliger Sachschaden Drei Mehrfamilienhäuser bei Brand in Haldensleben beschädigt

30. März 2025, 10:26 Uhr

Insgesamt drei Mehrfamilienhäuser haben in der Nacht zum Sonntag in Haldensleben gebrannt. Der Dachstuhl des ersten brannte dabei komplett aus. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in den Morgen. Ernsthaft verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von rund 160.000 Euro.