Denn es muss viel gemacht werden: Malern, Laminat verlegen, Fliesen legen, Türen einbauen und noch mehr. Sie arbeitet als Krankenpflegerin, er als Mitarbeiter beim Basketball-Verband Sachsen-Anhalt. "Wir haben von unseren Berufen her also nicht viel mit Handwerk zu tun", sagt Lindner, aber: "Diejenigen, die sich in unseren Familien auskennen, leiten uns an. Wir verstehen uns da eher als Hilfsarbeiter. Und zur Not gucken wir das ein oder andere Do-It-Yourself-Video."