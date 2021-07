Wie hier in Verden (Niedersachsen) werden künftig auch in Barleben Kochboxen verpackt.

In Barleben, nördlich von Magdeburg, baut der Kochbox-Anbieter Hellofresh einen neuen Standort auf. 1.500 Arbeitsplätze werden dort geschaffen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird sich das Produktionsvolumen in Deutschland und Österreich mehr als verdoppeln, wenn die Arbeit im Kreis Börde im letzten Quartal 2022 startet.

Hellofresh reagiert damit auf die gestiegene Nachfrage, Lebensmittel online zu kaufen. Durch die Investition in Barleben sollen künftig nicht nur mehr Rezepte angeboten werden können. Perspektivisch soll es auch mehr Zusatzprodukte für die Kundinnen und Kunden geben. Bisher verfügt Hellofresh über einen Standort in Verden an der Aller in Niedersachsen.