Beim Logistikdienstleister Hermes in Haldensleben wird mehrere Tage gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten am Standort in der Börde aufgerufen, von Donnerstagabend an bis einschließlich Montag die Arbeit ruhen zu lassen. Bereits Mitte Juni wurde bei Hermes gestreikt.