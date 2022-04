Landkreis Börde Hieber wird Bürgermeister in Haldensleben

Am Sonntag ist in Haldensleben in einer Stichwahl über den künftigen Bürgermeister abgestimmt worden. Bernhard Hieber (SPD) hat sich gegen Danny Meyer (CDU), durchgesetzt. Die suspendierte Amtsinhaberin Blenkle hatte es nicht in die Stichwahl geschafft.