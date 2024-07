Als Birte Deike aus Altenweddingen im Landkreis Börde am vergangenen Donnerstag außerhalb ihres Dorfes spazieren ging, hörte sie leise Tier-Geräusche im Gras und schaute genauer hin. Was die 19-Jährige zunächst nicht zuordnen konnte, entpuppte sich als ein noch sehr kleiner Hundewelpe.

Mit Hilfe einer Tierärztin und ihrer Eltern fand Deike sechs weitere Welpen in einem angrenzenden Waldstück, die dort einzeln in kleinen Abständen ausgesetzt wurden. "Ich war ehrlich gesagt ziemlich geschockt", sagt die Retterin im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Es sei offensichtlich, dass die Welpen dort von Menschen ausgesetzt worden seien. "Ich war total traurig, dass Menschen so etwas tun können."