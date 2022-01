Coronavirus Impfaktion an der A2 – Wegen Corona fehlen Lkw-Fahrer

Am Montag können sich Interessierte an der A2 Richtung Hannover gegen das Coronavirus impfen lassen. Ein Impfbus steht am Tag auf der Raststätte Börde Nord. Die Impfaktion wird von der Autobahn GmbH, dem Landkreis Börde und dem Landesverband Verkehrsgewerbe organisiert.