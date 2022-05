Der Mutterboden des Ackers, auf dem Chip-Hersteller Intel ab dem kommenden Jahr in der Börde bei Magdeburg bauen will, soll an Landwirte der Region verschenkt werden. Ein erstes Konzept der Stadt Magdeburg sieht vor, dass die Erde Bauern in der Umgebung zur Verfügung gestellt wird. Magdeburgs Wirtschaftsbeigeordnete Sandra Yvonne Stieger erklärte, dass zunächst Landwirte Zugriff auf den Boden hätten. "Erst wenn keine Bedarfe für die Landwirtschaft mehr bestehen, wird er weiteren Interessenten angeboten werden", sagte Stieger. Der Boden in der Börde gilt als der beste in Deutschland.