Während die "High-Tech-Park Sachsen-Anhalt GmbH" sich den Ausbau der Liegenschaften im Bereich der Gemeinden Sülzetal und Wanzleben voranbringen will, erhält das Landratsamt in Haldensleben zahlreiche Anfragen von Unternehmen. Für Landrat Martin Stichnoth (CDU) ist das ein gutes Signal. Er steht regelmäßig mit Frank Ribbe im Austausch, und setzt schon jetzt auf die neuen Unternehmen in seinem Landkreis.