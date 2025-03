Zudem entsteht in der Nähe der B81 ein Umspannwerk. Hierzu erklärt der Energieversorger Avacon: "Auch unabhängig von der Intel-Ansiedlung besteht am Standort weiterhin Bedarf für ein Umspannwerk. Dieser ergibt sich sowohl aus den vorliegenden EEG-Anträgen [Ausbau erneuerbarer Energien, Anm. d.R.] als auch aus den Prognosen für den westlichen Raum von Magdeburg. Derzeit arbeiten wir gemeinsam mit 50Hertz an einer angepassten Variante des ursprünglich geplanten Umspannwerks Eulenberg. Eine Erweiterung um die erforderlichen Komponenten kann bei Bedarf kurzfristig erfolgen. Sollte sich Intel in zwei Jahren für den Bau der Chipfabrik entscheiden, sind wir weiterhin vorbereitet."