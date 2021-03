Der Jersleber See wartet auf besseres Wetter und die Badegäste. Bildrechte: MDR/ Mario Köhne

Dicke Wolken ziehen an diesem Märznachmittag über den Jersleber See bei Wolmirstedt. Der frische Wind lässt das Wasser leise an die Ufer klatschen. Weil es die ganze Zeit nach Schauern aussieht, verirren sich heute auch keine Spaziergänger oder Sportler hier her. "Unsere Campingsaison startet offiziell Mitte April", erklärt Karolin Braunsberger-Reinhold und schiebt nach: "Die Badesaison beginnt dann einen Monat später." Auf einzelnen Stellplätzen ist trotzdem Bewegung. Dauercamper haben immer was zu tun.

Corona-Jahr war eine Herausforderung

Angesprochen auf das Corona-Jahr 2020 sagt Leiterin Braunsberger-Reinhold, es sei eine ziemliche Herausforderung gewesen. Das Team habe unter der jeweils gültigen Eindämmungsverordnung arbeiten müssen. Sie betont aber auch: "Wir haben versucht, den Jersleber See für unserer Bürgerinnen und Bürger zu öffnen und gleichzeitig die Hygienemaßnahmen umzusetzen."

An guten Tagen kommen bis zu 4.000. Während der Pandemie durften nur 1.200 Tagesgäste am See sein. Bildrechte: MDR/ Mario Köhne An guten Tagen kommen bis zu 4.000 Menschen an den See. Sie wollen schwimmen, angeln, Beach-Volleyball oder Mini-Golf spielen oder sie gehören zu den Campinggästen. Während der Pandemie sind in dem Freizeitzentrum 1.200 Tagesgäste erlaubt. Der Bereich und der Rundweg mussten abgesperrt werden. Dafür gab es einerseits viel Verständnis, aber nicht bei allen, wie sich Karolin Braunsberer-Reinhold erinnert: "Wir haben mit Einlasskontrollen gearbeitet. Wir hatten leider auch immer mal mit Unverständnis zu kämpfen, was ich aber auch verstehen kann. Der Frust hat sich natürlich aufgestaut."

Hygienekonzept funktionierte