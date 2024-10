Asbest Asbest ist im 20. Jahrhundert in Deutschland sehr oft beim Bauen eingesetzt worden. Das Material wurde jedoch 1993 verboten, weil es nachweislich krebserregend ist. Asbest ist robust und nicht brennbar, kann sich jedoch in feine Fasern zerteilen, die leicht eingeatmet werden können. So gerät der Stoff in die Lunge – und bleibt dort langfristig.