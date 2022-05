Feuerwehreinsatz Klein Wanzleben: Katzen sollen beinahe Wohnungsbrand ausgelöst haben

Katzen sollen in Klein Wanzleben in der Börde einen Brand in einer Wohnung ausgelöst haben. So hat es zumindest die Mieterin der Feuerwehr erklärt. Die gute Nachricht: Es ist nur ein kleiner Sachschaden entstanden.