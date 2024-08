René Barbe ist der Vorsitzende des Gartenvereins "Waldesruh". Er hat selbst einen der 26 Gärten gepachtet und ist stolz auf die besondere, naturnahe Anlage in der Börde. "Wir machen ein bisschen was anders hier in der Kleingartenanlage. Wir gehen nicht mit dem Zollstock rum, sondern jeder macht so seinen Naturgarten, so dass er sich wohl fühlt", sagt er.