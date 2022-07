Über Jahrzehnte galt die Krähe als fast ausgestorben. 2021 sind in Sachsen-Anhalt aber doppelt so viele Brutpaare gezählt worden wie noch vor 20 Jahren.

Vogelschützer führen das auf die bessere Datenerhebung und den Schutz der Tiere zurück.

Städte und Ortschaften gehen mit verschiedenen Schritten gegen die Tiere vor. Sie ärgern sich über die Schäden, die durch den Kot der Tiere entstehen.

Die Sommeridylle der zwitschernden Vögel auf dem Wanzleber Friedhof ist trügerisch. "Im Herbst geht's hier wieder los", sagt Carolin Axmann, die im Bauamt für den Friedhof zuständig ist. Sie meint damit hunderte schwarze Flügelpaare, die in den frühen Morgenstunden über den Baumkronen kreisen. Und das tosende Krächzen, das Anwohner noch vor dem Wecker aus dem Schlaf holt. Axmann erinnert sich: "Durch Corona fanden die Trauerfeiern draußen statt, da konnte man den Redner nicht mehr verstehen".

"Das hat schon was von Hitchcock auf Dauerschleife", sagt eine Anwohnerin des Friedhofs. Zahlreiche Beschwerden und Videos sind bereits bei der Stadt eingegangen. Die ersten Aufnahmen reichen bis ins Jahr 2019 zurück, als hier alles anfing. Warum sich die Saatkrähen in Wanzleben und vielen anderen Orten in Sachsen-Anhalt so stark vermehrt haben, können weder Axmann noch Stefan Fischer von der Vogelschutzwarte Steckby sagen.

Fakten zur Saatkrähe – Singvogel

– zwischen 40 und 50 cm groß

– Allesfresser

– früher Zugvögel aus Ost- und Nordeuropa – heute einheimisch

– Koloniebrüter, gehen lebenslange Partnerschaften ein



Krähen stehen unter besonderem Schutz

Fischer leitet die Zählungen der Saatkrähen in Sachsen-Anhalt. Dass 2021 fast doppelt so viele Brutpaare hierzulande registriert wurden, wie noch vor 20 Jahren, macht Fischer nicht nur an der besseren Datenerhebung fest. Auch der gesetzliche Schutz der Tiere zeige Wirkung. Die Saatkrähe ist eine europäische Vogelart und steht somit unter besonderem Schutz. Sie darf nicht getötet oder während der Brutzeit gestört werden. Und das aus gutem Grund, denn die Krähe galt über Jahrzehnte als fast ausgestorben.

An der Grundschule Wanzleben ist man über die Tiere wenig begeistert. Bildrechte: Grundschule "An der Burg" Wanzleben Ornithologe Axel Schonert sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Krähe wurde in den letzten zwei Jahrhunderten stark bejagt. Man ging eine Zeit lang davon aus, dass es sich um einen landwirtschaftlichen Schädling handelt, der die Saat frisst. Doch die Saatkrähe heißt so, weil sie auf der frisch gepflügten Erde und somit auf der Saat nach Nahrung sucht. Hauptsächlich aber Insekten und Kleintiere."



Eine Folge dieser Bejagung ist laut Schonert und Fischer die Stadtflucht der Krähen. Die intelligenten Vögel hätten gelernt, dass sie im Siedlungsraum sicherer vor Gewehren und Greifvögel seien. Zudem fänden sie außerhalb der Städte heutzutage weniger Grasflächen und auf den Feldern durch den Pestizid-Einsatz weniger Insekten. Weil Krähen in Kolonien brüteten, seien für sie nach der Stadtwanderung vor allem ast-reiche Baumgruppen, wie in städtischen Parks oder Friedhöfen attraktiv.

Krähen stören Totenruhe auf dem Friedhof

Zurück nach Wanzleben. Wo eben eine solche Kolonie die Totenruhe erschwert. "Der Kot frisst sich in die Grabsteine, wenn man den nicht schnell abbekommt, hinterlässt das Schäden", sagt Carolin Axmann. Schäden, auf denen die Stadt sitzen bleibt, auch wenn die Naturschutzauflagen härtere Maßnahmen gegen die Krähen verbieten.

Wie Orte gegen Krähen vorgehen – Nester umsetzen

– Bäume stutzen, um Nestbau zu erschweren

– Warnwesten oder Greifvogelattrappen in die Bäume hängen

– Bäume mit Netzen abdecken,

– Falkner engagieren, dessen Greifvögel die Krähen vergrämen

– Lockrufe oder Lärm zum Vertreiben



Viel Geld und Arbeit hat die Stadt Wanzleben in die Bekämpfung der Vögel investiert. Allein 30.000 Euro sind in den Grünschnitt geflossen, damit die Krähen weniger Platz für ihre Nester haben. Axmann resümiert trocken: "Die lachen uns aus." Seit 2020 schießt auch eine Schallkanone mit 120 Dezibel, der Schmerzgrenze für menschliche Ohren, ab 7 Uhr morgens. Immer wieder, bis kurz vor Beginn der Brutzeit am 25. März. Die Stadt will noch länger schießen, doch das Landesverwaltungsamt blockiert mit Verweis auf die Schutzrichtlinie. Ein gerichtliches Gutachten soll das Vorgehen auf dem Friedhof klären. Laut Statistik des Landesamts für Umweltschutz hat sich die Zahl der aktiven Krähen-Nester dort zwischen 2020 (92) und 2021 (40) mehr als halbiert.

Tote Krähen am Sandkasten

Allerdings hat Wanzleben nun – wohl auch durch die Maßnahmen – eine zweite Saatkrähen-Kolonie an der Grundschule "An der Burg". Nicht untypisch, sagt Ornithologe Stefan Fischer. Ähnliche Erfahrungen gebe es bereits aus Bayern. Die Vergrämung führte auch dort zu einer Aufteilung der Krähen-Kolonien und einer Vervielfachung des Problems. Hingegen hätte sich gezeigt, dass der Krähenbestand sich in den ungestörten Kolonien mit der Zeit stabilisiere.