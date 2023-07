Auf der Bahnstrecke von Magdeburg nach Oebisfelde waren mehrere Kühe an und in den Gleisen, teilte die Bundespolizeidirektion Magdeburg mit. Die Beamten stellten mehrere Kühne im Bereich Bösdorf fest. Später am Donnerstagabend sind zehn weitere Tiere am Bahnübergang Rätzlingen entdeckt worden. Daraufhin wurde eine Streckensperrung veranlasst.