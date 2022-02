Die Firma Laempe bietet gießereitechnische Lösungen zur Herstellung von Bauteilen in verschiedenen industriellen Bereichen. Dazu gehört der Automobil- oder der Waggonbau. Der Export erfolgt weltweit. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Barleben, weitere Standorte gibt es in Schopfheim im Schwarzwald und Mannheim (Baden-Württemberg).