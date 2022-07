Die Schattenseite des Biobooms

Als Salat oder Beilage, ähnlich wie Reis, spielt Quinoa eine Rolle vor allem bei Menschen, die sich bewusst ernähren wollen. Und so wundert es nicht, dass Jonas Schulze Niehoff einen Bio-Hof betreibt. Während die ökologischen Folgen der Landwirtschaft hier in Deutschland zunehmend in den Blick geraten, werden jedoch die ökonomischen und sozialen Probleme oft ausgeblendet.

Das zeigt sich beispielhaft beim Thema Quinoa, so der Landwirt: "Die Quinoa, die wir aus Südamerika importieren, bezahlen wir in Südamerika so gut, dass die Südamerikaner, deren Grundnahrungsmittel das eigentlich ist, sich das selber nicht mehr leisten können." Der Preis für Quinoa sei dort so stark gestiegen, dass sich die Einheimischen die Pflanzen nicht mehr leisten könnten. Sie importierten stattdessen billigen Weizen vom Weltmarkt, sagt Schulze Niehoff.

Globalisierung neu gedacht