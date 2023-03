Im Prozess um eine in einen Teppich eingerollte Leiche wurde am Dienstag ein afghanischer Staatsbürger zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Der 26-Jährige soll seinen Landsmann getötet und in einen Teppich eingerollt haben. Dafür musste er sich bereits seit Mitte Januar vor dem Landgericht Magdeburg verantworten. Das Gericht verurteilte ihn nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Stich in den Bauch ist Todesursache

In einem Mehrfamilienhaus in Wolmirstedt im Landkreis Börde hatten Nachbarn Mitte Juli vergangenen Jahres Verwesungsgeruch festgestellt und riefen die Polizei. Die Beamten öffneten die Wohnung und fanden den verbluteten Wohnungsinhaber in dem Teppich. Der Angeklagte soll sein Opfer mit einem Stich in den Bauch verletzt haben, woraufhin der Mann starb.