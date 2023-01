Toter in Wolmirstedt Leiche im Teppich: Angeklagter schweigt zum Prozessauftakt

Ein 26-jähriger Afghane soll im Juli vergangenen Jahres einen Landsmann in einer Wohnung in Wolmirstedt erstochen, die Leiche in einen Teppich eingerollt und zurückgelassen haben. Am Mittwoch hat der Prozess am Landgericht in Magdeburg begonnen. Der Angeklagte schwieg.