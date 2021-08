Er ist Suchmannschaften, Drohnen und Fallen entkommen: Seit zwei Woche ist in Haldensleben ein Python auf der Flucht. Am Donnerstag wird ein letzter großer Versuch gestartet, das Tier doch noch zu erwischen. Dazu wurden auch die Kisten am Ufer der Ohre noch einmal versetzt. Sie wurden vergangene Woche verteilt, damit sich das Tier dorthin zurückziehen kann. Bisher hat der Python die Kisten allerdings gemieden.