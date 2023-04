In Irxleben im Landkreis Börde haben Unbekannte nahe der Autobahn 2 einen voll beladenen Lkw gestohlen. Der Sattelzug hatte 15 komplette Küchen geladen. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 300.000 Euro.

Der Fahrer hatte den Laster am vergangenen Freitag an einer Tankstelle im Gewerbegebiet von Irxleben abgestellt. Der Diebstahl wurde erst am Montagmorgen bemerkt.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem sollen Aufnahmen der Überwachungskamera der Tankstelle gesichtet werden.