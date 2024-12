Autofahrer auf der A2 brauchen am Dienstag besonders viel Geduld. Teile der Autobahn in Richtung Hannover mussten innerhalb weniger Stunden zweimal gesperrt werden. Wie die Autobahnpolizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, war erst ein Pannen-Lkw in einer Baustelle liegengeblieben, später gab es einen schweren Unfall in Höhe Bornstedt im Landkreis Börde. Seit dem frühen Nachmittag rollt der Vekehr aber wieder, wenngleich es noch dauern wird, bis sich der Stau wieder vollständig aufgelöst hat.