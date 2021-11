Kreuz Magdeburg Mehrere Unfälle auf der A14: Autofahrer brauchen Geduld

Hauptinhalt

Autofahrer auf der Autobahn 14 brauchen am Freitagmorgen Geduld. Nach mehreren Unfällen am Kreuz Magdeburg fließt der Verkehr nur sehr zäh. In der Nacht war ein Laster von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Leitplanke durchbrochen. Wann wieder alles rollt, konnte die Polizei noch nicht sagen.