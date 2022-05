In der Reha-Klinik in Flechtingen wurden bereits vor mehr als zwei Jahren die ersten Patientinnen und Patienten mit Long-Covid-Symptomen behandelt. Seit Kurzem wird an dem Standort im Landkreis Börde untersucht, inwieweit Höhenluft den Betroffenen helfen kann. Doch leider kann nicht allen damit geholfen werden, sagt Per Otto Schüller, Chefarzt der Reha-Klinik in Flechtingen.