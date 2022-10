Samstag in der französischen Normandie. Zwei Sekunden dauerte es, da berührte die Rückhand des Franzosen Denis Pancu das Polster. Für Matthias Schlitte aus Bebertal im Landkreis Börde ging in diesem Moment ein Traum in Erfüllung: WM-Gold im Armdrücken, rechter Arm, Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm.