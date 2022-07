Feldbrand Feuer zerstört Getreidefeld in der Börde

Die Feuerwehr musste in Sachsen-Anhalt zu mehreren Einsätzen ausrücken. In der Börde hat sich ein Feldbrand am Montag zu einem Großfeuer entwickelt. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle. Zwei weitere Feldbrände gab es im Landkreis Harz. Im Kreis Jerichower Land hatten bereits in der Nacht zum Montag hunderte Strohballen gebrannnt.