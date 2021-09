Als Bogumila Jaksch 1986 mit dem Zug durch Oebisfelde fährt, will sie vor allem eines: schnell weiter. "Es sah aus wie im Krieg. Überall Stacheldraht, Soldaten mit Gewehren und Hunden. Das kannte ich bis dahin nur aus Filmen", so Jaksch. Die Polin ist auf dem Weg zu ihrem Patenonkel in Hamm in Nordrhein-Westfalen – und nur auf Durchreise in der DDR. Sie ahnt noch nicht, dass dieser unwirkliche Ort einmal ihre Heimat werden wird.

Oebisfelde liegt damals direkt an der Grenze zur BRD. Hier werden im Bahnhof Grenzkontrollen durchgeführt. Das alles erlebt Jaksch hautnah: "Die Atmosphäre dort war ganz schlimm. Es war für mich unbegreiflich, sich vorzustellen, dass man Menschen in ihrem Land einsperrt." Doch so schlimm das alles für sie ist, so schnell liegt es dann auch wieder hinter ihr. Der Bahnhof in Oebisfelde war vor der Wende Durchgangsstation von der DDR in die BRD. Für Bogumila Jaksch war die Szenerie auf dem Bahnhof damals wie im Krieg. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Luftlinie nur wenige Kilometer – und doch weit weg

Nach dem Besuch beim Patenonkel entscheidet die damals 18-jährige Jaksch, nach Westdeutschland zu gehen. Sie beantragt die deutsche Staatsbürgerschaft. Die bekommt sie ohne Probleme, da ihre Großeltern aus Gelsenkirchen stammen. "Dann musste ich die Sprache lernen, eigentlich in einem sechsmonatigen Sprachkurs. Aber zusammen mit dem Jugendamt entschied ich mich, nochmal zwei Jahre die Schule zu besuchen und meinen erweiterten Realschulabschluss zu machen." In Polen hatte sie bereits eine Ausbildung als Schneiderin abgeschlossen.

Jaksch lernt ihren Mann kennen, wird schwanger und zieht nach Wolfsburg. Oebisfelde ist nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt. Im Kopf ist der unwirkliche Ort aus ihrer Erinnerung aber in einer anderen Welt. Weit weg. Hinter der Mauer.

Einmal fährt Bogumila Jaksch zur Westseite der Mauer in Büstedt. Auf der anderen Seite liegt Oebisfelde. "Ich wollte sehen, wie das von unserer Seite aussieht." Dort wird ihr erst so richtig bewusst, dass hier ein Volk geteilt wurde. Sie fühlt sich an ihre eigene Vergangenheit erinnert. Unruhen in einer unzufriedenen Bevölkerung hatte sie in Polen rund um die Solidarność-Bewegung selbst mitbekommen: "Dort sah ich, wie mit Steinen, Wasserwerfern und Tränengas gegeneinander gekämpft wurde. In Polen haben sich die Leute das nicht gefallen lassen." Ihr sei damals klargeworden, dass das auch in der DDR nicht lange so weitergehen würde.

Das "Kriegsgebiet" wird neue Heimat

Und sie sollte Recht behalten. Die Mauer fällt. Kurze Zeit später zieht Bogumila Jaksch mit ihrem Mann und der Tochter nach Oebisfelde: "Wir wollten uns im Umkreis von Wolfsburg ein Grundstück kaufen, haben aber zunächst nichts Passendes gefunden." Durch den Mauerfall kommen für Familie Jaksch plötzlich auch Grundstücke in Sachsen-Anhalt infrage. Über ein Inserat in der Zeitung meldet sich schließlich ein Makler mit einem Grundstück in Lockstedt, einem Ortsteil von Oebisfelde. "Das war eigentlich eine Ruine, und mein Mann wollte dort nicht hin. Ich wollte aber unbedingt, weil das Grundstück traumhaft lag, direkt am Fluss Aller. Und dann haben wir es gekauft." Aus dem "Kriegsgebiet" Oebisfelde war plötzlich die neue Heimat geworden. Heute ist der Bahnhof in Oebisfelde kein unwirklicher Ort mehr. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Eine Heimat, in der sich Bogumila Jaksch einbringen will. "Die Menschen waren so hilfsbereit. Das kannte ich aus Polen und hatte mir in Wolfsburg gefehlt. Mir war klar: Wir müssen hier auch selbst aktiv sein und in einen Verein eintreten." Jaksch wählt die Freiwillige Feuerwehr, wo sie bis heute Mitglied ist.

"Ich habe schon immer meine Meinung geäußert, und die entsprach auch öfter nicht dem Durchschnitt." Das fällt dem Chef der Feuerwehr auf, als der sich aus der Lokalpolitik zurückziehen will. "Er hat mich gefragt, ob ich an seiner Stelle für den Stadtrat kandidieren möchte." Bogumila Jaksch nimmt die Herausforderung an, wird gewählt und äußert ihre Meinung ab diesem Moment im Stadtrat. "Mir hat dort nicht alles gefallen. Da dachte ich: Wenn ich Ortsbürgermeisterin wäre, würden mir mehr Menschen zuhören."

Vergangenheit spielt keine Rolle, alle Menschen sind gleich

Bogumila Jaksch wird daraufhin zunächst stellvertretende Bürgermeisterin von Oebisfelde, eine Wahlperiode später, im Jahr 2014, sogar ehrenamtliche Bürgermeisterin – neben ihrem Job als Schneiderin, den sie weiterhin ausübt.

Bogumila Jakschs Schneiderei ist in Oebisfelde für alle geöffnet – egal ob Kunde oder Bürger. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Warum ausgerechnet sie als "Fremde" Bürgermeisterin werden konnte? "Die Menschen haben vertrauen zu mir, gerade weil ich nicht aus dem Ort komme. Ich habe keine Befindlichkeiten gegenüber jemandem." Die Vergangenheit spiele für sie keine Rolle. "Man darf die Menschen nicht abstempeln. Mir ist egal, was die Leute in der Vergangenheit gemacht haben, ob sie zum Beispiel bei der Stasi waren. Mir ist wichtig, wie der Mensch jetzt und heute ist. Jeder Mensch hat eine zweite oder dritte Chance verdient."