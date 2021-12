Ein Finanzinvestor aus München übernimmt Sachsen-Anhalts größten Autozulieferer Ifa. Die Beteiligungsgesellschaft Aequita , die sich auf Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten spezialisiert hat, werde die Firma bis Ende März vollständig übernehmen, teilte Ifa am Mittwoch mit . Der Kaufpreis für die hochverschuldete Ifa wurde nicht genannt.

Zuerst hatte am Mittwoch die "Mitteldeutsche Zeitung" über den Eigentümerwechsel berichtet. "Die Ifa Gruppe ist sehr gut am Markt positioniert und wird mit Aequita in die Lage versetzt, ihr Wachstums- und Innovationspotenzial in Zukunft noch besser auszuschöpfen", sagte Ifa-Geschäftsführer Arno Haselhorst. Man werde nun unter anderem in die E-Mobilität investieren. Firmensitz bleibe Haldensleben.