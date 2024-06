Die Polizei hat am Freitag (31. Mai 2024) einen 29-jährigen Niederländer und seine Tochter in Paris aufgegriffen. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT sagte, hatte eine Passantin die beiden in der französischen Hauptstadt gesehen und die örtliche Polizei informiert.