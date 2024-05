Im Harzvorland werden seit Dienstag ein 29 Jahre alter Niederländer und dessen Tochter vermisst. Wie das Polizeirevier in Halberstadt MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mitteilte, sind bereits einige Hinweise eingegangen. Sie würden nun geprüft. Laut Polizei wurden der Vater und das zwei Jahre alte Kind zuletzt in Halberstadt und in der näheren Umgebung von Klein Quenstedt gesehen.