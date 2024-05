In Sachsen-Anhalt werden seit Dienstag ein 29 Jahre alter Niederländer und dessen Tochter vermisst. Der Mann hatte den Beamten zufolge nach einem Familienstreit fluchtartig seinen Wohnort Kroppenstedt im Landkreis Börde verlassen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollen Zeugen die Gesuchten jetzt im Raum Magdeburg gesehen haben. Zuvor waren beide in Halberstadt und nahe Klein Quenstedt im Landkreis Harz gesehen worden. Sie sollen als Anhalter unterwegs sein. Es sei aber auch nicht auszuschließen, dass der Mann öffentliche Verkehrsmittel nutzt, so die Polizei.