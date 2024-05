Landkreis Harz: Polizei fahndet nach vermisstem Mann und Kind aus der Niederlande

Im Harzvorland werden seit Dienstag ein 29 Jahre alter Niederländer und dessen Tochter vermisst. Wie das Polizeirevier in Halberstadt am Mittwoch mitteilte, wurden der Vater und das zwei Jahre alte Kind zuletzt in Halberstadt und in der näheren Umgebung von Klein Quenstedt gesehen. Zuvor hätten sich die beiden mit ihrer Familie in Kroppenstedt im Landkreis Börde aufgehalten, wo es einen familiären Zwischenfall gegeben haben soll. Danach habe der Mann den Ort fluchtartig mit dem Kind verlassen.