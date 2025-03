Gestiegene Kosten Oebisfelde erhöht Gebühren für Obdachlosenunterkunft

Oebisfelde hat in einem noch unsanierten Plattenbau an der Friedrich-Engels-Straße zwei Wohnungen von der kommunalen Wobau angemietet. In jeder gibt es drei möblierte Zimmer. Zu den allgemein gestiegenen Nebenkosten seien immer mehr Ausgaben für neue Möbel, Entrümpelung und Reinigung gekommen, berichtet der Ordnungsamtsleiter der Einheitsgemeinde, Peter Schorlemmer. Auf diesen Kosten bleibe die Kommune meist sitzen.

Weil Erstattungen aber nicht ausreichen, um die Mehrkosten (Nebenkosten, Nachrüstung nach Vandalismus usw.) zu begleichen, soll in der Gebührenordnung für die Obdachlosenunterkunft nun eine Gebühr von zehn Euro pro Nacht festgeschrieben werden. Damit liegt Oebisfelde mit an der Spitze in Sachsen-Anhalt. Stendal zum Beispiel verlangt nach Auskunft der städtischen Pressestelle 168 Euro im Monat, also 5,60 Euro pro Nacht. Das ist im Landesvergleich eher der Durchschnitt.