Krankenhaus in Oschersleben Tank-Panne: 1.000 Liter Öl ausgelaufen

Weil die Anzeige eines Tanks defekt war, sind in einem Krankenhaus in Oschersleben 1.000 Liter Öl ausgelaufen – ein Teil davon in einen nahegelegenen Bach. Die Feuerwehr war im Einsatz.