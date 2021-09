Mit der Fertigstellung endet ein langer Kampf der Menschen in Wedringen. Mehr als 20 Jahre lang hatten sie sich für den Bau der Ortsumfahrung eingesetzt. "Dieser Krach, dieser Lärm, dieser Dreck, diese Erschütterungen über 20 Jahre zu ertragen – für alle Menschen in Wedringen war es Wahnsinn", sagte Sigrid Arnstedt von der Bürgerinitiative Wedringen zum Baubeginn vor mehr als vier Jahren. Mehrfach waren Lkw in den engen Straßen gegen Häuserwände oder in Vorgärten gekracht und hatten für schwere Schäden gesorgt.

Mehrfach sorgten Lkw-Unfälle für Schäden an Häusern und Gärten in Wedringen. (Archivbild) Bildrechte: dpa