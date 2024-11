Mann mit Messer SEK-Einsatz: Abschiebung in Oschersleben eskaliert

26. November 2024, 16:07 Uhr

Ein 31-Jähriger hat am Dienstag in Oschersleben einen SEK-Einsatz ausgelöst. Der Mann aus Kamerun sollte abgeschoben werden, drohte aber, sich selbst mit einem Messer zu verletzen. Was laut Polizei folgte, war ein stundenlanger Einsatz. Wie es nun mit dem Mann weitergeht, ist offen.