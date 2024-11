Im Landkreis Börde soll erneut versucht werden, einen Kameruner abzuschieben. Das teilte die Kreisverwaltung in Haldensleben MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mit. Den Angaben nach hatte sich der 31-Jährige in der Nacht zum Dienstag über mehrere Stunden zuletzt widersetzt und einen SEK-Einsatz in Oschersleben ausgelöst. Demnach brach das Charterflugzeug ohne ihn auf und die Abschiebung misslang. Deshalb müsse der Fall neu geprüft werden.