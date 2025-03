Die Firma Behrens war vor rund drei Wochen Ziel der Transporter-Knacker. Der Diebstahl scheiterte. Der Transporter war gerade in der Werkstatt, der Eigentümer hörte die Täter, sie konnten jedoch fliehen. Für das Sanitärunternehmen ist das trotzdem ein erhebliches Problem. "Das Auto war so stark verbeult, wir kamen erst gar nicht rein, um das Werkzeug zu holen. Dann mussten wir auf die Versicherung warten und deshalb auch Kunden absagen", erzählt Katharina Stelter. Seitdem ist das Auto zur Reparatur.

Auch für die Werkstätten ist die Einbruchserie problematisch, weiß Ulrich Spey, Kfz-Innungsmeister in Oschersleben . "Passiert so etwas im Autohaus oder in der Werkstatt, hat der Betreiber eine Obhutspflicht. Er muss das Fahrzeug wieder herrichten und muss dann damit rechnen, dass die Versicherungspolice teurer wird. Vor allem wenn es mehr als einmal passiert".

Die Einbruchserie dauert schon einige Jahre an. Neben Fahrzeugen sind auch immer wieder Baustellen oder Firmengebäude Ziel von Einbrechern – auch in das Technische Hilfswerk in Oschersleben wurde schon eingebrochen. In welchem Zusammenhang die Taten stehen, versucht die Polizei zu ermitteln.