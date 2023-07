Gebührenerhöhung abgelehnt Kinderbetreuung in Oschersleben wird nicht teurer

Die Gebühren für Kinderbetreuung in Oschersleben im Landkreis Börde werden weiterhin nicht angehoben. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen – obwohl die Stadt viel Geld für Plätze in Krippen, Kitas und Horten ausgibt. Auch Sportvereine will der Ausschuss nicht mit Gebühren belasten. Die Pachtzinsen für Kleingärten sollen sich allerdings verdoppeln. Darüber soll nun der Stadtrat entscheiden.