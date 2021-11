Neben dem barrierefreien Schwimmbereich entstehen auch eine finnische und eine Aroma-Sauna. Das Motto "Bahn" zeigt sich sowohl im Fliesenspiegel des Schwimmbades als auch auf dem gesamten Gelände. So soll ein großer Spielplatz entstehen, mit einer alten Lok oder einem alten Wagon, auf dem Kinder spielen können. Daneben will die Stadt einen Sportplatz sowie ein Kinder- und Jugendzentrum errichten.

Die Finanzierung des Bahnareals teilt sich in unterschiedliche Bereiche auf. So wurde die Schwimmhalle, deren Eigentümer die Wohnungsbaugesellschaft BEWOS ist, durch ein Darlehen und einen Investitionszuschuss der Stadt bezahlt. Die Kosten für den Spielplatz, das Jugendzentrum sowie den multifunktionalen Sportplatz werden von der Stadt getragen. "Insgesamt nehmen wir hier in dem gesamten Areal um die 16 Mio. Euro in die Hand. Ein Großteil davon stammt aus Fördermitteln, ohne die das Projekt hier gar nicht möglich gewesen wäre", erklärt Kanngießer.

Kanngießer setzt große Erwartungen in die Investitionen: "Das ist genau das, was wir wollen. Dass hier Leute mitten in die Stadt kommen und sich hier wohlfühlen und dann vielleicht auch noch den Weg in die Innenstadt nutzen, um was essen zu gehen, um zum Friseur zu gehen, weil so wollen wir natürlich auch zur Belebung der Innenstadt beitragen."