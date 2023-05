Laut aufheulende Motoren sind in Oschersleben nichts Ungewöhnliches. An 270 Tagen im Jahr finden in der Motorsport-Arena verschiedene Events statt. Auch die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) gehörte lange fest zum Veranstaltungskalender. In den Jahren 2000 und 2001 sowie von 2004 bis 2015 ging die Rennserie in Oschersleben an den Start. Im Schnitt kamen dabei 65.000 Zuschauer. Dementsprechend überraschend kam für Oschersleben nach 2015 das Ende der Veranstaltung.

Nun treffen sich Motorsportfans am Pfingstwochenende vom 27. bis 29. Mai zum Comeback der Rennserie in der Börde. Zugleich ist es der Auftakt für die neue DTM-Saison.

DTM als Wirtschaftsfaktor in Oschersleben

Im besten Fall kann davon die ganze Region profitieren. Der Bürgermeister von Oschersleben, Benjamin Kannengießer (parteilos), erklärt: "Man geht davon aus, dass ein Tagestourist mit 20 bis 30 Euro für die Wertschöpfung in der Region verantwortlich ist. Das ist natürlich ein erheblicher Wirtschaftsfaktor für unsere Region und die Stadt Oschersleben." Bürgermeister Benjamin Kannengießer freut sich, dass die DTM wieder nach Oschersleben kommt. Bildrechte: MDR/Moritz Kracht

Doch es sind nicht alle in Oschersleben glücklich, in der Nähe einer Rennstrecke zu wohnen. Die Kehrseite der Medaille sei, dass man bei ungünstigen Windbedingungen eine gewisse Geräuschkulisse im ganzen Stadtgebiet habe, so Kannengießer. Jedoch ist er der Auffassung: "Es ist wichtiger die Motorsport-Arena zu haben. Als Wirtschaftsfaktor, als Magnet, als der Bekanntmacher für Oschersleben und die Region."

Mit so einer Freizeitstätte und Rennstrecke seien im Einzelnen negative Einflüsse verbunden, so der Bürgermeister. Man werde sicherlich eine andere Verkehrsbelastung an dem Wochenende haben, aber das gehöre nun einmal mit dazu. Kannengießer blickt dennoch positiv auf das DTM-Comeback in Oschersleben: "Mich freut das ungemein, zumal wir mit dem Team Schubert Motorsport auch unseren Lokalmatadoren haben. Für die Region ist das gut."

Die DTM findet in der Motorsportarena statt. Bildrechte: MDR/Moritz Kracht

Heimrennen für Schubert Motorsport

Das Team Schubert Motorsport aus Oschersleben hat 2022 mit dem Fahrer Sheldon van der Linde die DTM gewonnen und geht damit als Titelverteidiger in die neue Saison.

Auch der Teamchef von Schubert Motorsport und früherer Europameister im Autocross, Torsten Schubert, betont die Vorteile des Events: "Für die ganze Region ist es wichtig. Wir haben an dem Wochenende viele Veranstaltungen und das bringt natürlich nochmal einiges an Übernachtungsgästen."

Torsten Schubert war früher selbst Rennfahrer. Bildrechte: MDR/Moritz Kracht

Oschersleben profitiert von Übernachtungen während DTM

Im Prinzip seien ab Februar, März im Umkreis von 20 Kilometern um Oschersleben alle Unterkünfte ausgebucht. Peter Schondelmaier betreibt einen Gasthof in Oschersleben und freut sich über den Besucherandrang: "Das zieht sich bis nach Halberstadt und Magdeburg", sagt er. Laut Schondelmaier sind es vor allem die Teams mit ihrer Entourage, die Unterkünfte früh für mehrere Tage buchen.