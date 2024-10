Sachsen-Anhalt hat die höchste Leerstandsquote aller Bundesländer.

Die Wohnungsbaugesellschaft Bewos versuchte in der Vergangenheit mit der Sanierung von Plattenbauten, den Leerstand zu reduzieren.

Nun soll die Städtebauförderung jedoch gekürzt werden. Kosten steigen. Mieten stagnieren. Ein Dilemma.

Eigentlich dürfte Anja Blank aufgeregt sein. Schließlich steht die Geburt ihres ersten Kindes an. Der ausgerechnete Geburtstermin liegt im November. "Es könnte aber auch jetzt schon jeden Moment so weit sein", sagt die 24-Jährige und lächelt: "Wir müssen langsam die Tasche für das Krankenhaus packen, für den Fall der Fälle."

Noch aber wirkt die Verkäuferin entspannt. Was auch an der Umgebung liegt, ihrer Drei-Zimmer-Wohnung in Oschersleben: "Seit wir im Juli eingezogen sind, fühlen mein Partner und ich uns hier sehr wohl", sagt sie. "Hier ist es schön ruhig, es gibt nicht so viele Parteien und alles wurde neu gemacht. Das gefällt uns wirklich super. Ich bin nicht so ein Fan von Plattenbau-Blöcken."

Doch genau genommen lebt Anja Blank mit ihrem Partner, der Katze, dem Hund und bald auch dem Nachwuchs in genau so einem Plattenbau. 2019 wurde der Block am Max-Planck-Ring allerdings saniert. "Das Haus hatte damals einen Leerstand von 50 Prozent. Die Attraktivität war mies", sagt Thomas Harborth, Geschäftsführer der zuständigen Wohnungsbaugesellschaft Bewos. "Wir haben dann zweieinhalb Geschosse zurückgebaut und das Gebäude komplett energetisch modernisiert und barrierearm gestaltet."

Das Ergebnis: eine hohe Nachfrage. "Innerhalb eines halben Jahres waren wir so gut wie vollvermietet", sagt Harborth über die 36 Wohnungen. "Auch heute stehen vielleicht gerade mal ein oder zwei Wohnungen vorübergehend leer." Doch er ist sich sicher: Lange bleibt das nicht so. Ein erfolgreiches Beispiel also, um dem hohem Leerstand im Land entgegenzuwirken.

Heute würden wir das nicht mehr ohne Weiteres schaffen. Thomas Harborth, Bewos-Geschäftsführer

Sanierung kostet 2,6 Millionen Euro