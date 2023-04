Zum Abschluss der Ostermärsche ist in Haldensleben am Montag für eine zivile Nutzung der Colbitz-Letzlinger-Heide demonstriert worden. Eine Bürgerinitiative kämpft seit der Wiedervereinigung dafür, dass das Gebiet im nördlichen Sachsen-Anhalt nicht mehr als Gefechtsübungsplatz genutzt wird. Beim 355. Friedensweg zogen die Demonstranten zunächst durch Haldensleben und versammelten sich dann zur Abschlusskundgebung auf dem Markt. Laut einer Sprecherin der Polizei kamen in Haldensleben rund 240 Teilnehmer zusammen. Die Gruppe forderte auch ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. Auch die Linkspartei in Sachsen-Anhalt nahm trotz zuvor anders geäußerter Verlautbarungen an der Veranstaltung teil.