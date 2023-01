Explodierte Gasflasche Brand in Rettungswache in Osterweddingen

Eine explodierte Gasflasche hat am Morgen in einer Rettungswache in Osterweddingen im Bördekreis einen Brand ausgelöst. Die Feuerwehr ist mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Ein Rettungsfahrzeug und der Großteil der Wache sind durch das Feuer zerstört worden. Es gibt aber schon ein neues Gebäude für den Rettungsdienst.