Feuerwehreinsatz Osterweddingen: Brand im Bikerclub

30. Oktober 2024, 08:02 Uhr

In Osterweddingen in der Börde ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Es brennt das Gebäude eines Bikerclubs. Das Haus ist möglicherweise nicht mehr zu retten. Noch laufen die Löscharbeiten.