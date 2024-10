Feuerwehreinsatz Osterweddingen: Brand zerstört Bikerclub

30. Oktober 2024, 09:07 Uhr

In Osterweddingen in der Börde ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Es brennt das Gebäude eines Bikerclubs. Das Haus ist möglicherweise nicht mehr zu retten. Verletzt wurde nach derzeitigen Informationen niemand.